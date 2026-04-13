கைத்தறி நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்! - கோபி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்

பெரிய கொடிவேரி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் பொதுமக்களிடையே திறந்த வேனில் நின்று வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம்.

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கைத்தறி நெசவுத் தொழிலைப் பாதுகாக்க தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும் என்று கோபி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம் தெரிவித்தாா்.

பெரிய கொடிவேரி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட வேட்டுவன்புதூா்காா்னா், காளியூா்பிரிவு, நால்ரோடு, கொடிவேரிமேடு, கொடிவேரி, ஒட்டா்பாளையம் உள்பட 15 வாா்டுகளில் கோபி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம் திங்கள்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

இதில் அவா் பேசியதாவது:

பெரிய கொடிவேரி டி.ஜி.புதூா், சதுமுகை, சாவக்காட்டுப்பாளையம், ஓலப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட கைத்தறி நெசவாளா் குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா்.

நவீன தொழில்நுட்ப வளா்ச்சி காரணமாக பாரம்பரியமிக்க கைத்தறி நெசவு பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நெசவாளா்களையும், கைத்தறி தொழிலையும் காக்க கைத்தறி தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அமைக்கப்படும்.

பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளுக்காக 25 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.14.50 கோடி மதிப்பில் பல்வேறு வளா்ச்சி பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா்.

முன்னதாக, கைத்தறி நெசவாளா்களை சந்தித்தும், கைத்தறி நெசவு செய்தும், நெசவாளா்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் குறித்து கேட்டறிந்தாா். மாவட்ட அவைத் தலைவா் பெருமாள்சாமி, ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் உதயகுமாா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

ஊராட்சிகளில் விளையாட்டுக் குழுக்கள்: திமுக வேட்பாளா்

நம்பியூா் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் என்.நல்லசிவம் வாக்கு சேகரிப்பு

மானூரில் தீயணைப்பு துணை நிலையம் அமைக்கப்படும்: திமுக வேட்பாளா் சு. சுப்பிரமணியன்

கோபியில் தேநீா் போட்டுக் கொடுத்து திமுக வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி! அடுத்தது என்ன?
Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
