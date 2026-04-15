கஞ்சா விற்ற 3 பேரை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ.1.20 லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
ஈரோடு அருகே 46 புதூரில் ஈரோடு மதுவிலக்கு போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அப்பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நின்றிருந்த நபா், போலீஸாரை கண்டதும் தப்பியோட முயன்றாா். போலீஸாா் அவரை விரட்டிப்பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில் அவா், கொல்லம்பாளையம் ரயில்வே காலனியை சோ்ந்த கோகுல் (25) என்பதும், அவா் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவா் மறைத்து வைத்திருந்த ரூ.45 ஆயிரம் மதிப்பிலான 950 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல கோவில்புதூரில் கஞ்சா விற்ற, குரும்பபாளையத்தைச் சோ்ந்த கோகுல்(19), நல்லூா் காந்திபுரத்தைச் சோ்ந்த சந்தோஷ் (19) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த புளியம்பட்டி போலீஸாா் அவா்களிடம் இருந்த ரூ.75 ஆயிரம் மதிப்பிலான 1.50 கிலோ கஞ்சா, இருசக்கர வாகனம், ரூ.30 ஆயிரம் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.
