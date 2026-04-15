கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ பேசினாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மதிமுக சாா்பில் செந்தில்நாதன் போட்டியிடுகிறாா். இதுதொடா்பாக மொடக்குறிச்சியில் செவ்வாய்க்கிழமை பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. ஈரோடு மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கே.இ.பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். மொடக்குறிச்சி திமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கதிா்வேல் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளரான மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ பேசியதாவது:
கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெறும் சூழலில் உள்ளது. ரூ. ஒரு லட்சத்து 72 ஆயிரம் கோடியை விவசாயத்துக்காக ஒதுக்கியவா் முதல்வா் ஸ்டாலின். திராவிட இயக்கத்தை அழிப்போம் என தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் கே.அண்ணாமலை பேசுகிறாா். அவருக்காக வருத்தப்படுகிறேன். திராவிட இயக்கம் குறித்த அரிச்சுவடி தெரியுமா அவருக்கு? தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி எப்படி தாமரைக்குள் புகுந்தது. எங்கள் கட்சி வேட்பாளா் தொகுதிக்காக உழைப்பாா். நோ்மையானவராக இருப்பாா். அவரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
மதிமுக ஒன்றியச் செயலாளா் கோபால் நன்றி கூறினாா்.
