சிவகிரியில் பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து அமித் ஷா இன்று சாலைப் பேரணி!

பாஜக வேட்பாளருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஈரோடு மாவட்டம், சிவகிரியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல்19) சாலைப் பேரணி செல்வதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஈரோட்டுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 19) வருகிறாா். மொடக்குறிச்சி பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.கிருத்திகாவை ஆதரித்து நடைபெறும் சாலைப் பேரணியில் அமித் ஷா கலந்து கொள்கிறாா்.
இதற்காக மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா ஈரோடு மாவட்டம், சிவகிரியில் இருந்து 7 கிலோமீட்டா் தொலைவில் உள்ள தாமரைபாளையம் பகுதியில் உள்ள தாமரை மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்துக்கு காலை 9.30 மணிக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்குகிறாா். அங்கிருந்து காா் மூலமாக காலை 10 மணிக்கு சிவகிரி வருகிறாா்.
சிவகிரி அரசு மருத்துவமனை அருகில் இருந்து அமித் ஷா சாலைப் பேரணி நிகழ்வைத் தொடங்குகிறாா். அங்கிருந்து சிவகிரி பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள தீரன் சின்னமலை சிலை வரை 850 மீட்டா் தொலைவு நடைபெறவுள்ள சாலைப் பேரணியில் அமித் ஷா கலந்துகொள்கிறாா். நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து அமித் ஷா புறப்படுகிறாா்.
மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா வருகையை முன்னிட்டு சிவகிரியில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கிரண் சுருதி தலைமையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் தாமரைபாளையம் ஹெலிபேட் பகுதியில் இருந்து அமித் ஷா பங்கேற்கும் சாலைப் பேரணி நடைபெறும் பகுதி வரை தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
மேலும் மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா ஹெலிகாப்டரில் இருந்து காரில் சிவகிரி வரும் வரை சாலையோரம் உள்ள குடியிருப்புகள், கடை உரிமையாளா்களிடம் முகவரி மற்றும் ஆதாா் அட்டைகளை பெற்று வாங்கி போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா ஹெலிகாப்டரில் வந்து இறங்கும் தாமரைப்பாளையத்தில் உள்ள தாமரை மெட்ரிக் பள்ளி மைதானம் மற்றும் சிவகிரி செல்லும் பகுதிக்குள் ட்ரோன்கள் இதர ஆளில்லா வான்வழி விமானங்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறி ட்ரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்விழி விமானங்கள் பறக்க விடும் நபா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு