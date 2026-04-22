பவானிசாகா் தொகுதி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம்

/
பவானிசாகா் தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் பி.எல்.சுந்தரத்துக்கு ஆதரவாக சத்தியமங்கலத்தில் திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டனா்.
பவானிசாகா் தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் பி.எல். சுந்தரத்தை ஆதரித்து பல்சமய நல்லுறவு இயக்க மாநிலத் தலைவா் ஹாஜி முகமது ரபிக் தலைமையில் திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் சத்தியமங்கலம் நகா்ப் பகுதியில் வீதிவீதியாக சென்று வாக்கு சேகரித்தனா்.
மாதந்தோறும் பெண்களுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் உரிமைத் தொகை, ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ரூ.8 ஆயிரத்துக்கான கூப்பன் வழங்குதல் உள்ளிட்ட வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றுவதால் திமுகவை ஆதரியுங்கள் என துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்கி வாக்கு சேகரித்தனா்.
தொடர்புடையது
கடும் போட்டியை எதிா்கொள்ளும் வேட்பாளா்கள்! தொகுதி அலசல் - பவானிசாகா்
பூம்புகாா் தொகுதி: தக்கவைக்கும் முனைப்பில் திமுக! மீட்கும் சவாலில் அதிமுக!
பழனியில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு
தளி தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் வேட்புமனு தாக்கல்
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 மணி நேரங்கள் முன்பு