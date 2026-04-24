Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
ஈரோடு

தள்ளாத வயதிலும் தனியே வாக்களிக்க வந்த மூதாட்டி!

மொடக்குறிச்சி தொகுதி பாண்டிபாளையம் வாக்குச்சாவடியில் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தனியே வந்து வாக்களித்து சென்ற 93 வயது மூதாட்டியை அனைவரும் வியப்புடன் பாா்த்தனா்.

News image

வாக்களிக்க வாக்குச்சாவடிக்கு வரும் மூதாட்டி மாராள்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மொடக்குறிச்சி தொகுதி பாண்டிபாளையம் வாக்குச்சாவடியில் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தனியே வந்து வாக்களித்து சென்ற 93 வயது மூதாட்டியை அனைவரும் வியப்புடன் பாா்த்தனா்.

மொடக்குறிச்சி ஒன்றியம், ஆனந்தம்பாளையம் ஊராட்சி, பாண்டிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மாராள் (93). இவரது கணவா் மற்றும் மகன் இருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்து விட்டனா். மருமகள் குழந்தைகளுடன் அவரது பெற்றோா் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டாா்.

இதனால் மாராள் தனியே வசித்து வருகிறாா்.

இந்நிலையில் அவா், சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க பாண்டிபாளையம் அரசுப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்துக்கு காலை 6.30 மணிக்கு வந்து காத்திருந்தாா். காலை 7 மணிக்கு வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றபோது, அலுவலா்கள் வழங்கிய பூத் சிலிப் மட்டுமே கொண்டு வந்திருந்ததால் அதிகாரிகள், வாக்காளா் அட்டை, ஆதாா் அட்டை போன்ற ஏதாவது ஒரு ஆவணம் கொண்டு வருமாறு கூறியதால், திரும்பி வீட்டுக்கு நடந்து சென்றாா். சுமாா் அரை மணி நேரத்தில் ஆவணங்களுடன் திரும்பி வந்து தனது வாக்கினை செலுத்தினாா். அப்போது அவரிடம் கேட்டபோது, இதுவரை அனைத்து தோ்தல்களிலும் தான் வாக்களித்ததாக கூறினாா். தள்ளாத வயதில் வந்து ஜனநாயக கடமையாற்றிய மூதாட்டியை அருகிலிருந்த பொதுமக்கள் வியப்புடன் பாா்த்து பேசிச் சென்றனா்.

ஆம்புலன்ஸில் வந்து மூதாட்டி வாக்களிப்பு

மொடக்குறிச்சி தொகுதி: ஆா்வத்துடன் வாக்களிக்க வந்த இளம்வாக்காளா்கள்

வீல்சேர் வசதி இல்லாததால் வாக்களிக்க வந்த முதியவர்கள் அவதி!

திருச்சூரில் வாக்களித்த முதியவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு!

