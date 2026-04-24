மொடக்குறிச்சி தொகுதி பாண்டிபாளையம் வாக்குச்சாவடியில் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தனியே வந்து வாக்களித்து சென்ற 93 வயது மூதாட்டியை அனைவரும் வியப்புடன் பாா்த்தனா்.
மொடக்குறிச்சி ஒன்றியம், ஆனந்தம்பாளையம் ஊராட்சி, பாண்டிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மாராள் (93). இவரது கணவா் மற்றும் மகன் இருவரும் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்து விட்டனா். மருமகள் குழந்தைகளுடன் அவரது பெற்றோா் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டாா்.
இதனால் மாராள் தனியே வசித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில் அவா், சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க பாண்டிபாளையம் அரசுப் பள்ளி வாக்குச் சாவடி மையத்துக்கு காலை 6.30 மணிக்கு வந்து காத்திருந்தாா். காலை 7 மணிக்கு வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றபோது, அலுவலா்கள் வழங்கிய பூத் சிலிப் மட்டுமே கொண்டு வந்திருந்ததால் அதிகாரிகள், வாக்காளா் அட்டை, ஆதாா் அட்டை போன்ற ஏதாவது ஒரு ஆவணம் கொண்டு வருமாறு கூறியதால், திரும்பி வீட்டுக்கு நடந்து சென்றாா். சுமாா் அரை மணி நேரத்தில் ஆவணங்களுடன் திரும்பி வந்து தனது வாக்கினை செலுத்தினாா். அப்போது அவரிடம் கேட்டபோது, இதுவரை அனைத்து தோ்தல்களிலும் தான் வாக்களித்ததாக கூறினாா். தள்ளாத வயதில் வந்து ஜனநாயக கடமையாற்றிய மூதாட்டியை அருகிலிருந்த பொதுமக்கள் வியப்புடன் பாா்த்து பேசிச் சென்றனா்.
