Dinamani
மேற்கு வங்கம்: 3 மணி நிலவரப்படி 78.77% வாக்குகள் பதிவு!வாக்குச் சாவடிக்குள் காவலர்கள் நுழையக் கூடாது! தமிழக டிஜிபி உத்தரவு! பகல் 3 மணி... அதிகபட்சமாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 76.43 சதவீத வாக்குகள் பதிவு!தமிழகத்தில் பகல் 3 மணி வரை 70% வாக்குப்பதிவு!எதிர்கட்சிகளின் மாற்றம் முழக்கம் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த பிறகே தெரியும்: அமைச்சர் துரைமுருகன் திமுக ஊடக ஒருங்கிணைப்பு அறையை பார்வையிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!கோடை வெப்பம் காரணமா? 4 மணி நேரத்தில் 2 கோடி பேருக்கு மேல் வாக்களிப்பு!அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் ரஜினிகாந்த் வேண்டுகோள்!தமிழ்நாடு வெல்லும்: வாக்களித்த பின் முதல்வர் ஸ்டாலின்கோவை வாக்குச்சாவடியில் பாரம்பரிய உடையில் வாக்காளர்களை வரவேற்ற 'டினா' ரோபோ!
/
தமிழ்நாடு

வீல்சேர் வசதி இல்லாததால் வாக்களிக்க வந்த முதியவர்கள் அவதி!

வாக்களிக்க வந்த முதியவர்களுக்கு வீலசேர் வசதி இல்லாததால் அவதியடைந்தனர்.

News image

வாக்களிக்க வந்த முதியவர் - video crop

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:40 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு முழுவதும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்று காலை தொடங்கிய நடைபெற்றுவரும் நிலையில், வாக்களிக்க வந்த முதியவர்களுக்கு வீலசேர் வசதி இல்லாததால் அவதியடைந்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எட்டு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் காலை முதல் வாக்குப் பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், முதியவர்கள் வாக்களிக்க ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் வீல் சேர் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே வானராங்குடி பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வீல் சேர் வசதி இல்லாததால் வாக்களிக்க வந்த 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் நடக்க முடியாமல் வந்த அவர்களைத் துணை இராணுவத்தினர் மெதுவாக அழைத்து வந்து வாக்குப்பதிவு செய்ய வைத்தனர். மீண்டும் அவர்கள் சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் நடந்து சென்றனர். உடனடியாக முதியவர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக வீல்சேர் வசதி ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

Summary

As the Legislative Assembly elections are currently underway across Tamil Nadu—having commenced this morning—elderly voters faced difficulties due to the lack of wheelchair facilities.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

முதல்முறை வாக்காளர்களே.. வாக்களிப்பது எப்படி என அறிய ஆவலா?

பிரசவத்தில் தாய், சேய் பலி: சாலை வசதி இல்லாததால் வீட்டில் பிரசவம்! போலீஸ் விசாரணை!!

திருச்சூரில் வாக்களித்த முதியவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு!

ஜெயங்கொண்டத்தில் ஆவணத்துக்குரிய வாகனம் இல்லாததால் 177 பவுன் நகைகள் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 ஏப்ரல் 2026