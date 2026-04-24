ஈரோடு

மொடக்குறிச்சி தொகுதி: ஆா்வத்துடன் வாக்களிக்க வந்த இளம்வாக்காளா்கள்

மொடக்குறிச்சி தொகுதிக்கு உள்பட்ட கொடுமுடி பகுதியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க இளம் வயதினா் மற்றும் பெண்கள் காலையிலே ஆா்வமாக வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினா்.

தா்ஷன்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மொடக்குறிச்சி தொகுதிக்கு உள்பட்ட கொடுமுடி பகுதியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிக்க இளம் வயதினா் மற்றும் பெண்கள் காலையிலே ஆா்வமாக வந்து தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினா்.

இந்தத் தொகுதியில் உள்ள 290 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் காலை 7 மணி முதலே வாக்களிக்க வந்த பெண்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயா்ந்து கொண்டே சென்றது. இளம்பெண்கள் மட்டும் அல்லாமல் முதியோரும் தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவதில் மிகுந்த ஆா்வம் காட்டினா்.

முதல்முறையாக ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்ற வந்த இளம் வாக்காளா்கள் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

சுஜிதா, கல்லூரி மாணவி, சிவகிரி

முதல்முறையாக வாக்களிக்க வந்துள்ளேன். ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றிய திருப்தி இருக்கிறது.

சக்திவேல், பொறியியல் மாணவா்

அடுத்த 5 வருடங்களுக்கு வாய்ப்பை நாம் கொடுக்கிறோம். எல்லோரும் யோசிச்சு வாக்களித்தால் நன்றாக இருக்கும்.

மோனிஷா, கல்லூரி மாணவி

முதல்முறையாக வாக்களிப்பது புது அனுபவமாக இருக்கிறது. யாா் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நல்ல ஆட்சியை தருவாா்கள் என்று நம்பி வாக்களித்து வந்துள்ளோம்.

ரக்ஷிதா, குடும்பத்தலைவி

முதல்முறை வாக்களிக்க வந்த எனக்கு, தோ்தல் அலுவலா்கள் வாக்களிக்கும் முறை குறித்து தெளிவாக சொல்லிக்கொடுத்தனா். வாக்களிப்பதின் மூலம் உரிமையை நிலைநாட்டவேண்டும்.

தா்ஷன், கல்லூரி மாணவா்

முதல்முறையாக வாக்களிக்க வந்தது பதற்றமாக இருக்கிறது. நல்ல ஆட்சி வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.

தோ்தலில் முதல்முறையாக கைப்பேசிகள் பாதுகாப்பு

தள்ளாத வயதிலும் தனியே வாக்களிக்க வந்த மூதாட்டி!

மொடக்குறிச்சியில் விறுவிறுப்பான வாக்குப்பதிவு: இளம் வாக்காளா்கள் வாக்களிக்க ஆா்வம்

அடிப்படைத் தேவைகள் நிறைவேற்ற பாடுபடுவேன்: மொடக்குறிச்சி தொகுதி நாதக வேட்பாளா்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

