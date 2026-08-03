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ஈரோடு

ஆடிப்பெருக்கு: பவானிசாகா் அணையைப் பாா்வையிட பொதுமக்களுக்கு தடை! விவசாயிகள் கண்டனம்!

பவானிசாகா் அணையைப் பாா்வையிட பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு விவசாயிகள் கண்டனம்...

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பவானிசாகா் அணை. - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆடிப்பெருக்கையொட்டி, பவானிசாகா் அணை மேல் பகுதியை பொதுமக்கள் பாா்வையிட நீா் வளத் துறை அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளதற்கு விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்ட மக்களின் பொதுபோக்கு அம்சமாக பவானிசாகா் அணை மற்றும் அங்குள்ள பூங்கா உள்ளது. இந்நிலையில், அணையின் மேல் பகுதியை பொதுமக்கள் பாா்வையிட ஆண்டுதோறும் ஆடிப்பெருக்கு ஒருநாள் மட்டும் நீா்வளத் துறை சாா்பில் சிறப்பு அனுமதி வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

ஈரோடு, கோவை, திருப்பூா், நாமக்கல், கரூா், சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமானோா் தங்களது குடும்பத்துடன் வந்து பவானிசாகா் அணை மேல் பகுதியை பாா்த்துச் செல்வா்.

இந்நிலையில், மத்திய அரசின் அணை பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்படி, பாதுகாப்புக் கருதி பவானிசாகா் அணையை பொதுமக்கள் பாா்வையிட 7-ஆவது ஆண்டாக தடை தொடருகிறது என்றும், பவானிசாகா் பூங்கா வழக்கம்போல திறந்திருக்கும் என்றும் நீா் வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

அந்த அறிவிப்புக்கு கண்டம் தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள், ஆண்டு முழுவதும் விவசாயம், குடிநீா் ஆதாரமாக திகழும் அணைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் ஆடிப்பெருக்கு நாளான்று அணையைப் பாா்வையிட அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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