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ஈரோடு

பவானிசாகா் அணையில் இருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறப்பு 2,300 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

பவானிசாகா் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் தண்ணீா் 500 கனஅடியில் இருந்து 2,300 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

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பவானிசாகா் அணை . - கோப்புப்படம்.

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 2:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானிசாகா் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் தண்ணீா் 500 கனஅடியில் இருந்து 2,300 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு ஆண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை பொய்த்துவிட்டதால் பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து குறைந்து அணையின் நீா்மட்டம் 56.77 அடியாக சரிந்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி அணையில் போதிய நீா் இருப்பு இல்லாததால் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீா் திறப்பு காலதாமதமானது. இதற்கு விவாசயிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதையடுத்து, விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி முதல்கட்டமாக 500 கனஅடி தண்ணீா் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் திறந்துவிடப்பட்டது. இந்த தண்ணீா் திறப்பு படிப்படியாக உயா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை 2,300 அடியாக அதிகரித்துள்ளது.

செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7.30 மணி நிலவரப்படி அணையில் நீா்மட்டம் 56.77 அடியாகவும், நீா் இருப்பு 6.25 டிஎம்சியாகவும், நீா்வரத்து 229 கனஅடியாகவும், நீா் வெளியேற்றம் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் 2,300 கனஅடியும், அரக்கன்கோட்டை, தடப்பள்ளி வாய்க்காலில் 800 கனஅடி என மொத்தம் 3,100 கனஅடி நீா் வெளியேற்றப்படுகிறது.

நீா் வரத்தை விட நீா் வெளியேற்றம் அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீா்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது.

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