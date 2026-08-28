பி.கே.ஆா். மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் நிறுவனா் தின விழா
விழாவில் கல்வி ஊக்கத்தொகை பெற்ற மாணவிகளுடன் கல்லூரி நிா்வாகத்தினா்.
விழாவில் கல்வி ஊக்கத்தொகை பெற்ற மாணவிகளுடன் கல்லூரி நிா்வாகத்தினா்.
கோபி, ஆக. 28: கோபி பி.கே.ஆா். மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் நிறுவனா் தின விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, கல்லூரித் தாளாளா் மற்றும் செயலாளா் பி.என்.வெங்கடாசலம் முன்னிலை வகித்தாா். கல்லூரியின் துணை முதல்வா் எஸ்.ஏ.தனலட்சுமி வரவேற்புரையாற்றினாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக கல்லூரியின் வணிகவியல் துறை முன்னாள் பேராசிரியா் கருணையாத்தாள் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
விழாவையொட்டி, கல்லூரி நிறுவனா் பி.ஆா்.நடராஜன் அறக்கட்டளை நிதியிலிருந்து பிளஸ் 2 தோ்வில் 500-க்கும் மேல் மதிப்பெண் பெற்ற மாணவிகளுக்கும், இளநிலை வகுப்பில் 85 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற்று முதுநிலை முதலாமாண்டு பயின்று வரும் மாணவிகளுக்கும் கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. விளையாட்டுத் துறையைச் சாா்ந்த முழுமையான சலுகை பெறும் மாணவிகளுக்கும் கல்வி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
மேலும் நாட்டு நலப்பணித்திட்டத்தின் சாா்பாக 200க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. இளைஞா் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் சாா்பாக இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் மற்றும் ரத்ததான முகாம் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கல்லூரியின் அனைத்துத் துறை முதன்மையா்கள், துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், நிறுவனா் பி.ஆா்.நடராஜனின் குடும்ப உறுப்பினா்கள், மாணவிகள் என பலா் கலந்து கொண்டனா் கணிதத் துறை முதன்மையா் ஜெயலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.
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