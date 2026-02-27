Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
ஈரோடு

பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பணம் கேட்டு மிரட்டிய நிருபா்கள்: போலீஸாா் விசாரணை

பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளிடம் பத்திரிகை நிருபா்கள் எனக் கூறி பணம் கேட்டு மிரட்டிய இருவா் மீது போலீஸில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:04 pm

Syndication

பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளிடம் பத்திரிகை நிருபா்கள் எனக் கூறி பணம் கேட்டு மிரட்டிய இருவா் மீது போலீஸில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருந்துறை- பவானி சாலை, சந்தை கேட் எதிரில் பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் உள்ளது. இங்கு வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலராக பூங்குழலி என்பவா் உள்ளாா்.

இந்நிலையில் பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை வந்த இருவா், தங்களை பத்திரிகை நிருபா்கள் என்று கூறி, அங்கிருந்த மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்களை மிரட்டி பணம் கேட்டுள்ளனா்.

இது குறித்து, பெருந்துறை காவல் நிலையத்துக்கு பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் பூங்குழலி தகவல் தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து அங்கு வந்த பெருந்துறை போலீஸாா், அந்த நபா்களை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

விசாரணையில் அவா்கள், தஞ்சாவூா் மாவட்டம், தாமரைக் கோட்டை, வாட்டக்குடி வடக்கு கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த வடிவேல் மகன் அரவிந்தன்(26), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த வேதாச்சலம் மகன் இளமுருகன் (29) என்பது தெரியவந்தது. இருவரும், ‘‘நமது அரண் ’’ பத்திரிகையில் நிருபா்களாக வேலை செய்வதாக கூறியுள்ளனா்.

இது குறித்து, போலீஸாா் அவா்களிடம் தொடா்ந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

சிவகங்கையில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வுத் தளம் திறப்பு

சிவகங்கையில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வுத் தளம் திறப்பு

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம் திறப்பு

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம் திறப்பு

பணம் கேட்டு மிரட்டிய இருவா் கத்தியுடன் கைது

பணம் கேட்டு மிரட்டிய இருவா் கத்தியுடன் கைது

ஒசூா் அருகே ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய 4 போ் கைது

ஒசூா் அருகே ரியல் எஸ்டேட் அதிபரை கடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய 4 போ் கைது

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு