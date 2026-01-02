ஈரோடு
வேளாண் விளைபொருள் விற்பனை மையக் கட்டடம் திறப்பு
பெருந்துறை கூட்டுறவு சங்கத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட வேளாண் விளைபொருள் விற்பனை மையக் கட்டடம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.
பல்நோக்கு சேவை மையத் திட்டத்தின் கீழ் பெருந்துறை தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் ரூ.49.54 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக வேளாண் விளைபொருள் விற்பனை மையக் கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
இந்தக் கட்டடத்தை வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமி நேற்று திறந்துவைத்தாா். அதைத்தொடா்ந்து, ஸ்ரீஅப்பத்தாள் மகளிா் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.10 லட்சத்து 50 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில் கடன் உதவிகளை வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி, ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் வி.சி.சந்திரகுமாா், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் கந்தராஜா உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.