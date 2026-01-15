அடமானம் வைக்கப்பட்ட காரை திரும்பக்கேட்ட உரிமையாளா் மீது தாக்குதல் நடத்திய 3 போ் கைது
அடமானம் வைக்கப்பட்ட காரை திரும்பக் கேட்டதற்கு உரிமையாளரை தாக்கிய 3 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஈரோடு மாநகா், திண்டல் பாலாஜி ஆா்கேட் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரேம்குமாா் (27). இவா், நண்பா் நந்தகுமாருக்கு ஓட்டுவதற்காக தனது காரை அளித்துள்ளாா். அந்த காரை சென்னிமலை சாலை, மணல்மேடு வீதியைச் சோ்ந்த சதாம் உசேன்(28) என்பவரிடம் நந்தகுமாா் அடமானம் வைத்துள்ளாா். இதையறிந்து சதாம் உசேனிடம் பிரேம்குமாா் கேட்டுள்ளாா். இதில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பிரேம்குமாருக்கு சதாம் உசேன் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா். அதைத்தொடா்ந்து கடந்த 11-ஆம் தேதி தந்தை, சகோதரருடன் சோ்ந்து சதாம் உசேனிடம் பிரேம்குமாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியுள்ளாா். இதில் ஆத்திரமடைந்த சதாம் உசேன், அவரது நண்பா்களான ஈரோடு மணல் மேடு பகுதியைச் சோ்ந்த பாலாஜி (27), ஹரி கிருஷ்ணன் (29) ஆகியோருடன் சோ்ந்து பிரேம்குமாரை தாக்கியுள்ளனா்.
இதில் காயமடைந்த பிரேம்குமாா், ஈரோடு தெற்கு காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சதாம் உசேன், அவரது நண்பா்களான பாலாஜி, ஹரிகிருஷ்ணன் ஆகிய 3 பேரைம் கைது செய்து நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கோபியில் உள்ள மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனா். கைதுசெய்யப்பட்ட 3 போ் மீதும் ஏற்கெனவே குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.