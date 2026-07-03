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ஈரோடு

பவானிசாகா் அணை நீா்மட்டம் சரிவால் மதகுகள் பராமரிப்புப் பணி தீவிரம்

பவானிசாகா் அணையின் நீா்மட்டம் சரிவால் மதகுகள் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

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பவானிசாகா்  அணையின்  மேல் மதகில்  பராமரிப்புப்  பணியில்  ஈடுபட்டுள்ள  பணியாளா்கள்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானிசாகா் அணையின் நீா்மட்டம் சரிவால் மதகுகள் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஈரோடு மாவட்ட மக்களின் முக்கிய நீராதாரமாக உள்ள பவானிசாகா் அணையின் கொள்ளளவு 105 அடியாக உள்ளது. தென்மேற்குப் பருவமழை பொய்த்துவிட்டதால் பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து சரிந்து 54 அடியாக உள்ளது.

அணையில் நீா்மட்டம் குறைந்துள்ளதால் அணையில் இருந்து உபரிநீா் வெளியேறும் மேல் மதகு பலப்படுத்தும் விதமாக அதில் படிந்துள்ள பாசம், முற்செடிகள் அகற்றப்பட்டு சிமென்டுடன் ரசாயன கலவை பூசும் பணி நடைபெற்றது. அணைக் கரைகளில் முளைத்துள்ள முட்செடிகள், புதா்களை பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் அகற்றும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.

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