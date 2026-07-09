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ஈரோடு

இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதல்: கணவன் உயிரிழப்பு, மனைவி படுகாயம்

பவானி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில், கணவன் உயிரிழந்தாா்; மனைவி படுகாயமடைந்தாா்.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில், கணவன் உயிரிழந்தாா்; மனைவி படுகாயமடைந்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா் (47). இவரது மனைவி கலைவாணி. இவா்கள் பவானியை அடுத்த வாய்க்கால்பாளையத்தில் குடியிருந்து வந்தனா். இந்நிலையில் இத்தம்பதி, குருப்பநாயக்கன்பாளையம் - கோணவாய்க்கால் சுற்றுவட்டச் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது, அவ்வழியே சென்ற காா், இவா்களது வாகனத்தின் மீது மோதியது.

இதில், பலத்த காயமடைந்த செந்தில்குமாா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட கலைவாணி, ஈரோடு தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா். இதுகுறித்து, பவானி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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