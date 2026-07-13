கோபியில் மின் தூக்கியில் சிக்கிய 12 போ் மீட்பு

கோபி அருகே உடற்பயிற்சி நிலைய திறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த 12 போ் மின்தூக்கியில் சிக்கினா். அவா்களை தீயணைப்புத் துறையினா் அரை மணி நேரம் போராடி மீட்டனா்.
கோபி அருகே உள்ள ஜீவாசெட் பகுதியில் தனியாா் வணிக வளாகத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் உடற்பயிற்சி நிலையம் திறப்பு நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்தவா்கள் மின்தூக்கி (லிப்ட்) மூலமாக இரண்டாம் தளத்துக்கு சென்று வந்தனா்.
அப்போது கூட்டம் அதிகமானதால் 6 மட்டுமே செல்லக் கூடிய மின்தூக்கியில் டி.என்.பாளையம், கொண்டையம்பாளையம், திங்களுா் பகுதியைச் சோ்ந்த 12 போ் சென்றுள்ளனா். அதிகபாரம் காரணமாக சிறிது தூரம் மேல்நோக்கி சென்ற மின்தூக்கி (லிப்ட) திடீரென பழுதாக பயங்கர சப்தத்துடன் கீழே வந்தது. இதனால் லிப்டில் இருந்தவா்கள் அதிா்ச்சி அடைந்து பதட்டம் அடைந்தனா். இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த காந்தி ரமேஷ்குமாா் தலைமையிலான தீயணைப்புத் துறையினா் மின்தூக்கியில் சிக்கித் தவித்தவா்களை அரை மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு மீட்டனா்.
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