Dinamani
மெய்யான சமூக நீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மை எழுச்சியே நம் இலக்கு: அண்ணாமலைதவெக அரசு இந்த ஆண்டு ரூ. 85 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கப்போகிறது : அண்ணாமலைவீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் இலக்கை 50% எட்டிவிட்டோம்: அண்ணாமலை2026 போல 2031-ல் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும்: அண்ணாமலை உறுதிஎதிர்க்கட்சி தூண்டுதலால் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டம்! அமைச்சர் விக்னேஷ்பாடகி ஜானகியின் மறைவு வருத்தமளிக்கிறது: ராகுல் காந்தி
/
ஈரோடு

கோபி அருகே வன விலங்குகள் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த யானைக் குட்டி உயிரிழப்பு

கோபி அருகே வன விலங்குகள் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த யானைக் குட்டி உயிரிழந்தது.

News image

யானைக் குட்டி - பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 12:37 am IST

Syndication

கோபி அருகே வன விலங்குகள் தாக்கியதில் படுகாயமடைந்த யானைக் குட்டி உயிரிழந்தது.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள டி.என்.பாளையம் வனப் பகுதியில் வறட்சி நிலவி வருவதால் யானை, காட்டெருமை, மான், கரடி, சிறுத்தை உள்ளிட்ட வன விலங்கள் குண்டேரிப்பள்ளம் அணைக்கு தண்ணீா் தேடி வந்து தாகம் தீா்த்து செல்கின்றன.

இந்நிலையில் கடந்த சனிக்ககிழமை அதிகாலையில் குண்டேரிப்பள்ளம் அணைக்கு தண்ணீா் தேடி வந்த யானைக் கூட்டத்தில் தண்ணீா் அருந்துவிட்டு செல்லும்போது, சுமாா் ஒருவயது மதிக்கதக்க ஆண் யானைக் குட்டி நடக்க முடியாமல் அணையிலிலேயே மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்தது.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக கள துணை இயக்குநா் கௌதம், வனச் சரகா் ஜான் பீட்டா் தலைமையிலான வனத் துறையினா் மற்றும் வனக் கால்நடை மருத்துவா் சதாசிவம் ஆகியோா் அடங்கிய குழுவினா் குண்டேரிப்பள்ளம் அணைப் பகுதியில் மயக்கமடைந்து காணப்பட்ட யானைக் குட்டியை மீட்டு சிகிச்சை அளித்து வந்தனா்.

இந்நிலையில், தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் சிகிச்சை பலனிறி ஆண் யானைக் குட்டி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தது. பின்னா் உயிரிழந்த யானைக் குட்டியை உடற்கூறாய்வு செய்து வனப் பகுதியில் புதைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காட்டு யானை தாக்கியதில் கேரள வன அலுவலா் பலத்த காயம்

காட்டு யானை தாக்கியதில் கேரள வன அலுவலா் பலத்த காயம்

கோடியக்கரையில் அதிகரிக்கும் வெப்பம்: மக்கள் வசிப்பிடங்களில் வனவிலங்குகள்

கோடியக்கரையில் அதிகரிக்கும் வெப்பம்: மக்கள் வசிப்பிடங்களில் வனவிலங்குகள்

தண்ணீருக்காக அலையும் வன விலங்குகள்! கோபி அருகே குறையும் குண்டேரிப்பள்ளம் அணை நீா்மட்டம்!!

தண்ணீருக்காக அலையும் வன விலங்குகள்! கோபி அருகே குறையும் குண்டேரிப்பள்ளம் அணை நீா்மட்டம்!!

கோயில் உண்டியலை உடைக்க முயன்ற இளைஞா் கைது

கோயில் உண்டியலை உடைக்க முயன்ற இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி

”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி