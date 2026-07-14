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ஈரோடு

கோபி அருகே 5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 4 போ் கைது

கோபி அருகே விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 4 பேரைக் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:16 am IST

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கோபி அருகே விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 4 பேரைக் கைது செய்தனா்.

கோபி அருகே கொளப்பலூா் பகுதியில் ஒடிஸாவைச் சோ்ந்த சமையல் தொழிலாளி ராஜா (38) என்பவா் அப்பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக சிறுவலூா் தனிப் பிரிவு போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதனடிப்படையில் தனிப் பிரிவு காவலா் விஜயகுமாா், தலைமைக் காவலா் கணேஷ், காவலா் சுரேஷ் ஆகியோா் மாறுவேடத்தில் சென்று ராஜாவிடம் 1 கிலோ கஞ்சா விற்பனைக்கு வேண்டும் எனக் கேட்டுள்ளனா். இதையடுத்து, தனது நண்பா்கள் ஒடிஸாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கஞ்சாவை விற்பனைக்கு தருவதாக ராஜா கூறியுள்ளாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ராஜாவின் நண்பா்களான அகஸ்டி ஆடபா் (30), உமாகான் ஆடாபா் (25), உகில் (24) ஆகியோா் ஒடிசாவிலிருந்து கொண்டு வந்த சுமாா் நான்கு கிலோ கஞ்சாவை கொண்டு வரும்போது, சாணாா்பாளையம் பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஷாம்லா, சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா்கள் சுரேஷ்பாபு, புகழேந்தி ஆகியோா் மூவரையும் பிடித்து சோதனை செய்து, அவா்களிடமிருந்து நான்கு கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

விசாரணையில், ஒடிஸாவில் இருந்து கஞ்சா கடத்தி வந்து ராஜாவிடம் கொடுத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. மேலும் ராஜாவின் வீட்டில் சோதனை நடத்தி விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 1 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், 4 பேரையும் கைது செய்தனா்.

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