புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை: 279 கடைகளுக்கு ரூ.78 லட்சம் அபராதம்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடப்பு ஆண்டில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்த 279 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, ரூ.78 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா போன்றவற்றை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மாவட்டத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் வரை குட்கா பொருள்களை விற்பனை செய்ததாக 279 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டு, ரூ.78 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 551.83 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, குப்பைக் கிடங்கில் அதிகாரிகள் முன்னிலையில் அழிக்கப்பட்டுள்ளன.
தடையை மீறி புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வது கண்டறியப்பட்டால் முதன் முறை குற்றத்துக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும், 15 நாள்கள் வணிகம் செய்யவும் தடை விதிக்கப்படும். 2 -ஆவது முறை விற்பனை செய்தால் ரூ.50 ஆயிரமும், 30 நாள்கள் வணிகத்துக்கும் தடை விதிக்கப்படும்.
3-ஆவது முறை கண்டறியப்பட்டால் ரூ.1 லட்சம் அபராதமும், 90 நாள்கள் வணிகத்துக்கும் தடை விதிக்கப்படும். தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் நிகோட்டின் கலந்த உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்வதை அறிந்தால் 0424-2223545, 94440-42322 என்ற எண்களில் பொதுமக்கள் புகாா் அளிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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