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ஈரோடு

பெருந்துறை அருகே வீட்டின் பூட்டு உடைத்து நகை திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெருந்துறை அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம், பகளவூரைச் சோ்ந்தவா் பழனிசாமி மகன் லோகநாதன் (35). ஆட்டோ ஓட்டுநா். இவா் கோயில் திருவிழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக கடந்த 25-ஆம் தேதி

குடும்பத்துடன் சென்றுள்ளாா். பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த ஒரு பவுன் தங்கக் காசு மற்றும் கால் பவுன் மோதிரம் ஆகியவற்றை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து, லோகநாதன் அளித்த புகாரின்பேரில், பெருந்துறை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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