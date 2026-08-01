பெருந்துறையில் ரூ.24.75 லட்சத்துக்கு தேங்காய்கள் ஏலம்

பெருந்துறை வேளாண்மைப் பொருள்கள் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ.24.75 லட்சத்துக்கு தேங்காய்கள் வெள்ளிக்கிழமை விற்பனையாயின.
இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு பெருந்துறை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த விவசாயிகள், 20 ஆயிரம் தேங்காய்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனா். இவற்றின் எடை 45 ஆயிரம் கிலோ.
இதில், கருப்பு தேங்காய் குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.40-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ. 60.10-க்கும் விற்பனையானது. தண்ணீா் வற்றிய தேங்காய் குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ.61.90-க்கும், அதிகபட்சமாக ரூ.66.69-க்கும் விற்பனையானது. ஒட்டுமொத்த விற்பனைத் தொகை ரூ.24.75 லட்சம் என்று விற்பனைக்கூட அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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