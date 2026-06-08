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ஈரோடு

இருசக்கர வாகனம் திருடியவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோட்டில் இருசக்கர வாகனம் திருடிய நபரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஈரோடு, ரங்கம்பாளையம் ஜீவா நகரைச் சோ்ந்தவா் பழனி (36). இவா் ஈரோடு ரயில் நிலையம் அருகே தனது இருசக்கர வாகனத்தை அண்மையில் நிறுத்திவிட்டு சென்றுள்ளாா். சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பாா்த்தபோது வாகனம் திருடுபோனது தெரியவந்தது. இது குறித்து ஈரோடு தெற்கு போலீஸில் பழனி புகாா் அளித்தாா்.

இந்த வழக்குத் தொடா்பாக கிடைத்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் திருப்பூா், கணக்கம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த சந்தோஷ்குமாா் (39) என்பவரை பிடித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா். இதில், அவா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியதை ஒப்புக்கொண்டாா்.

இதையடுத்து, சந்தோஷ்குமாரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த இருசக்கர வாகனத்தைப் பறிமுதல் செய்ததுடன், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி ஈரோடு கிளை சிறையில் அடைத்தனா்.

சந்தோஷ்குமாா் மீது திருப்பூா் தெற்கு காவல் நிலையத்தில் ஏற்கெனவே 2 திருட்டு வழக்குகள் உள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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