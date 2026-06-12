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பவானியில் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்ததாக இருவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பவானி தினசரி காய்கறி சந்தை அருகே ஆன்லைன் மூலம் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், பவானி போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, பசுவேஸ்வரா் வீதியைச் சோ்ந்த நஞ்சப்பன் மகன் தட்சிணாமூா்த்தி (62), ஜம்பை, நல்லிபாளையத்தைச் சோ்ந்த மாரிமுத்து மகன் சின்னசாமி (60) ஆகியோா் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்து ரூ.18,000 ரொக்கம், 2 கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.