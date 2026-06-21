திம்பம் மலைப் பாதையில் மினி லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

திம்பம் மலைப் பாதையில் வெங்காயம் பாரம் ஏற்றிச் சென்ற மினி லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஓட்டுநா் உள்பட 2 போ் காயமடைந்தனா்.
கா்நாடக மாநிலம், குண்டல்பேட்டில் இருந்து வெங்காயம் பாரம் ஏற்றிக் கொண்டு ஈரோடு நோக்கி மினி லாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தது. மினி லாரியை யுனிஸ்கான் (28) ஓட்டினா். லாரி உரிமையாளா் ஜாபா்கான் (25) உடன் வந்துள்ளாா்.
திம்பம் 3-ஆவது வளைவில் லாரி திரும்பும்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து தடுப்புச் சுவரை உடைத்துக்கொண்டு 10 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
இதில் ஓட்டுநா் யுனிஸ்கான், ஜாபா்கான் ஆகியோா் காயமடைந்தனா். அவா்கள் சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்க்கப்பட்டனா். இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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