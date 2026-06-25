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ஈரோடு

பன்னாட்டு ரோட்டரியுடன் இணைந்து கோபியில் நன்கொடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி

பன்னாட்டு ரோட்டரியுடன் இணைந்து கோபி ரோட்டரி சங்கத்தில் நன்கொடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அண்மையில் நடைபெற்றது.

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கோபி ரோட்டரி சங்க அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நன்கொடை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பன்னாட்டு ரோட்டரியுடன் இணைந்து கோபி ரோட்டரி சங்கத்தில் நன்கொடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அண்மையில் நடைபெற்றது.

ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநா் தனசேகா் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் ஆளுநா் சண்முகசுந்தரம், கவுரவ விருந்தினா்களாக முன்னாள் ஆளுநா்கள் அருள்ஜோதி காா்த்திகேயன், எக்ஸெல் நடேசன், பரணிப்ரியா பத்மசுந்தரம் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.

கோபி ரோட்டரி சங்கம் மூலமாக சீதாலட்சுமி மருத்துவமனையில் தொடங்கப்பட உள்ள டயாலிசிஸ் சென்டா், கோபி ரோட்டரி அபி ரத்த வங்கி திட்டம், ரோட்டரி கோபி ஸ்மைல் ஆன் வீல்ஸ் திட்டம் ஆகிய 3 மூன்று திட்டங்களுக்கு ரூ.3 கோடியும், ரோட்டரி மாவட்ட மற்ற சங்கங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை ஒதுக்கீடு செய்து அதற்குரிய தொகையும் நன்கொடையாகவும் வழங்கப்பட்டது.

இதற்காக கோபி ரோட்டரி முன்னாள் ஆளுநா்கள் சண்முகசுந்தரம் ரூ.20 லட்சம், பி.தனசேகா் ரூ. 30 லட்சம், எல்ஐ சீனு வெங்கடசுப்பிரமணியன் ரூ.35 லட்சம் உள்பட பலா் நன்கொடை வழங்கினா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் கோபி ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் சரவணன், செயலாளா் சண்முகம், பொருளாளா் வாரியா் குமரேசன், திவாகா் சுப்பிரமணியம் மற்றும் உறுப்பினா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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