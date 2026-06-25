பெருந்துறை அருகே மாயமான பள்ளி சிறுமியை சில மணி நேரத்தில் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படையினா் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை பாவடி வீதியைச் சோ்ந்தவா் 14 வயது சிறுமி. அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5 மணி அளவில் பெற்றோரிடம் கோபித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு எங்கே சென்றாா் என்பது தெரியாமல், காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு (மொபைல் எண் 100) பெற்றோா் தகவல் தெரிவித்தனா்.
இந்த தகவல் சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து பெருந்துறை போலீஸாருடன் சோ்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். துடுப்பதியில் இருந்து பெருந்துறைக்கு சென்ற அரசுப் பேருந்தில் சிறுமி செல்வதாக பெருந்துறை தனிப் பிரிவு ஏட்டுக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில், சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா் சிறுமியை மீட்டு, பெருந்துறை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். பின்னா், பெற்றோா் வசம் சிறுமி ஒப்படைக்கப்பட்டாா்.
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