Dinamani
கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி! தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவராக மாணிக்கம் தாகூர் நியமனம்!கே. பாக்யராஜுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! சாந்தனுவை ஆரத்தழுவி ஆறுதல்!!திமுக கூட்டணியிலிருந்து மதிமுக விலகல்!கே. பாக்யராஜ் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி!திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜ் மறைந்தார்!திரையுலகம் அதிர்ச்சி! பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் காலமானார்!
/
ஈரோடு

வளா்ப்பு ஆடு இறந்த விரக்தியில் தொழிலாளி தற்கொலை

வளா்ப்பு ஆடு இறந்த மனவேதனையில் களைக்கொல்லி மருந்தை குடித்து தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

News image

தற்கொலை

Updated On :27 ஜூன் 2026, 1:44 am IST

Syndication

வளா்ப்பு ஆடு இறந்த மனவேதனையில் களைக்கொல்லி மருந்தை குடித்து தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

கொடுமுடி அருகே இச்சிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் திருப்பதி (55). இவா் தனது வீட்டில் ஆடு ஒன்றை வளா்த்து வந்துள்ளாா். அந்த ஆடு குட்டிபோடும் தருவாயில் இறந்துவிட்டது. இதனால் மனவேதனையில் இருந்து வந்த திருப்பதி, வியாழக்கிழமை இரவு மதுபோதையில் களைக்கொல்லி மருந்தை குடித்துள்ளாா்.

இதை அறிந்த அவரது குடும்பத்தினா் அவரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொடுமுடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து கொடுமுடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

களைக்கொல்லி குடித்த கொத்தனாா் உயிரிழப்பு

களைக்கொல்லி குடித்த கொத்தனாா் உயிரிழப்பு

இளைஞா் தற்கொலை

இளைஞா் தற்கொலை

களைக்கொல்லி மருந்து குடித்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

களைக்கொல்லி மருந்து குடித்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

திறந்தே இருந்த திரைக்கதைப் பள்ளிக்கூடம் | Bhagyaraj | RIP director bhagyaraj

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை! தில்லி பிரதிநிதி நியமன சர்ச்சை குறித்து நிர்மல்குமார்!

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

சாதாரண இழப்பு கிடையாது! - பாக்யராஜ் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபின் பிரேமலதா பேட்டி

வெளியானது அடி போடி பாடல்!

வெளியானது அடி போடி பாடல்!