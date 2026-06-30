சென்னிமலையில் தெரு நாய்கள் கடித்து புள்ளிமான் குட்டி உயிரிழப்பு

சென்னிமலையில் தெரு நாய்கள் கடித்ததில் ஆறு மாதமான பெண் புள்ளிமான் குட்டி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தது.
சென்னிமலை பேரூராட்சி மேல்நிலை தண்ணீா் தொட்டி அமைந்துள்ள பகுதியில், சுமாா் ஆறு மாதமான பெண் புள்ளிமான் குட்டி ஒன்று நாய்கள் கடித்ததில் உயிரிழந்து கிடந்தது.
இதுகுறித்து, வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வனத் துறையினா் புள்ளிமான் உடலை மீட்டுச் சென்று, சென்னிமலை உதவி கால்நடை மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வு செய்தனா். மேலும், இது குறித்து உயா் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
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