Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
ஈரோடு

கோபியைச் சோ்ந்த இளைஞா் உள்பட 600 போ் அபுதாபியில் சிக்கித் தவிப்பு

News image
விமானங்கள் ரத்து!- AP
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபியைச் சோ்ந்த இளைஞா் உள்பட 600 போ் அபுதாபியில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி கருமாயா எக்ஸ்டென்ஷன் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வேலுமணி மகன் கெளதம் பிரபு (27). இவா் சென்னையில் தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா்.

இந்நிலையில், அந்நிறுவனத்தின் சென்னை, மும்பை கிளையில் பணியாற்றி வரும் 600 பேருடன் கெளதம் பிரபுவும் அபுதாபியில் நடைபெற்ற கருத்தரங்குக்கு கடந்த 27-ஆம் தேதி சென்றுள்ளாா். மாா்ச் 1-ஆம் தேதி நாடு திரும்புவதாக இருந்தது.

இந்நிலையில், ஈரானில் ஏற்பட்டுள்ள போா் பதற்றம் காரணமாக அரபு நாடுகளிலிருந்து புறப்படுவதாக இருந்த அனைத்து விமான சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதனால், அபுதாபியில் இருந்து அவா்கள் நாடு திரும்புவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தனது மகன் உள்பட அபுதாபியில் சிக்கித் தவிக்கும் அனைத்து இந்தியா்களையும் பத்திரமாக மீட்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கெளதம் பிரபுவின் பெற்றோா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

கோவில்பட்டி இளைஞா் கொலை வழக்கு: 2 சிறாா் உள்பட 5 போ் கைது

கோவில்பட்டி இளைஞா் கொலை வழக்கு: 2 சிறாா் உள்பட 5 போ் கைது

மாநகரில் ஐ.டி. ஊழியா் உள்பட 4 போ் தற்கொலை

மாநகரில் ஐ.டி. ஊழியா் உள்பட 4 போ் தற்கொலை

பெண் மீது தாக்குதல்: இளைஞா்கள் 4 போ் கைது

பெண் மீது தாக்குதல்: இளைஞா்கள் 4 போ் கைது

சாலை விபத்துகளில் இளைஞா் உள்பட 2 போ் உயிரிழப்பு!

சாலை விபத்துகளில் இளைஞா் உள்பட 2 போ் உயிரிழப்பு!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு