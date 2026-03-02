Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
ஈரோடு

அமெரிக்கா, இஸ்ரேலை கண்டித்து கோபியில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதல் நடத்தியதைக் கண்டித்து கோபியில் ஐக்கிய ஜமாத் சாா்பில்

News image
கோபியில் டாா்ச் லைட் அடித்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 7:47 pm

Syndication

கோபி: ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதல் நடத்தியதைக் கண்டித்து கோபியில் ஐக்கிய ஜமாத் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டு தாக்குதல் நடத்தியதில் அந்நாட்டின் உச்ச தலைவரான தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி (86) படுகொலை செய்யப்பட்டாா். இதைக் கண்டித்து பல்வேறு பகுதிகளில் ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதன் ஒரு பகுதியாக கோபியில் ஈரோடு - சத்தி சாலையில் உள்ள பள்ளிவாசல் முன் ஐக்கிய ஜமாத் சாா்பில் ஞாயிற்றுகிழமை நள்ளிரவு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமுமுக மாவட்டத் தலைவா் சம்சுதீன் தலைமை வகித்தாா். ஜாமில் பள்ளிவாசல் செயலாளா் இம்ரான் முன்னிலை வகித்தாா். ஐக்கிய ஜாமத் தலைவா் மகபூக்பாஜா கண்டன உரையாற்றினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவா்கள் அயதுல்லா அலி கமேனி படுகொலை செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினா். மேலும், கூட்டு தாக்குதல் காரணமாக ஈரானில் பெண்கள், குழந்தைகள் அதிக அளவில் உயிரிழந்ததைக் கண்டித்து டாா்ச் லைட் அடித்து தங்களது எதிா்ப்பை தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

இஸ்ரேல் பிரதமா் அலுவலகம் மீது ஈரான் தாக்குதல்! கூடுதல் படைகளை அனுப்புகிறது அமெரிக்கா!

இஸ்ரேல் பிரதமா் அலுவலகம் மீது ஈரான் தாக்குதல்! கூடுதல் படைகளை அனுப்புகிறது அமெரிக்கா!

அமெரிக்கா, இஸ்ரேலை உலக நாடுகள் கண்டிக்க வேண்டும்: ஈரான் தூதரகம்

அமெரிக்கா, இஸ்ரேலை உலக நாடுகள் கண்டிக்க வேண்டும்: ஈரான் தூதரகம்

இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: இருதரப்புக்கும் ஐ.நா. கண்டனம்!

இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: இருதரப்புக்கும் ஐ.நா. கண்டனம்!

ஈரான் மீது தாக்குதல் ஏன்?

ஈரான் மீது தாக்குதல் ஏன்?

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

29 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு