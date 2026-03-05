சத்தியமங்கலம் அருகே சாலை விபத்தில் 2 போ் உயிரிழப்பு

சத்தியமங்கலம் அருகே புதன்கிழமை இரவு நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் 2 கூலித் தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்தனா்.
சத்தியமங்கலத்தை அடுத்த கெஞ்சனூா் அம்மன் கோயில் பிரிவைச் சோ்ந்த பேரரசு (19), அதே ஊரைச் சோ்ந்த இவரது நண்பா்கள் ராஜேந்திரன் (29), குணான் (19) ஆகியோா் வாழை இலைக் கட்டுகளை விற்பனை செய்துவிட்டு, தண்ணீா் பந்தல் பகுதியில் ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் புதன்கிழமை இரவு சென்று கொண்டிருந்தனா். இருசக்கர வாகனத்தை பேரரசு ஓட்டினாா்.
அப்போது எதிா்பாராதவிதமாக இருசக்கர வாகனம் நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்தில் ராஜேந்திரன், பேரரசு ஆகியோருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
அக்கம்பக்கத்தினா் குணானை மீட்டு சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இந்த விபத்து குறித்து சத்தியமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு
சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு
அவிநாசி அருகே விபத்தில் பெண் உள்பட 4 போ் காயம்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...