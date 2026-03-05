Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
ஈரோடு

பெருந்துறை அரசுப் பள்ளி மூன்று மாணவா்கள் அரசு மாதிரி பள்ளிக்குத் தோ்வு

News image
மாணவி கிருத்தி பாலா. ~ஹேமேஷ் ~மாணவன் தருண்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:35 pm

பெருந்துறை கிழக்கு அரசு நடுநிலைப் பள்ளில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வரும் மூன்று மாணவா்கள், பெருந்துறையில் உள்ள மாவட்ட மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு தோ்வாகி உள்ளனா்.

பெருந்துறை கிழக்கு அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் 8-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி கிருத்திபாலா, மாணவா்கள் ஹேமேஷ் மற்றும் தருண் ஆகிய மூன்று போ், இந்த கல்வி ஆண்டில் நடைபெற்ற தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித் தொகைத் திட்டம் (என்எம்எம்எஸ்) தோ்வில், அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று இருந்தனா்.

அதனடிப்படையில், பெருந்துறையில் உள்ள ஈரோடு மாவட்ட அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் கல்வி பயில்வதற்காக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள், 9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை மாதிரி பள்ளியில் படிக்க உள்ளனா்.

தோ்வாகி உள்ள மாணவா்களுக்கு தலைமையாசிரியா், ஆசிரியைகள், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக உறுப்பினா்கள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள் ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

Story image
Story image

