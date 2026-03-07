தனியாா் பேருந்து மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு

சிவகிரி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது தனியாா் பேருந்து மோதிய விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், அறச்சலூா் அருகே உள்ள ஞானபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் குப்பன் (72), கூலித் தொழிலாளி. இவரது மனைவி பழனியம்மாள் (65).
இவா்கள் இருவரும் திருப்பூா் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவிலில் உள்ள தங்களது மகள் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் ஊருக்கு வெள்ளிக்கிழமை மாலை திரும்ப வந்துகொண்டிருந்தனா்.
முத்தூா்- ஈரோடு சாலையில் ஒத்தப்பனை அருகே வந்துகொண்டிருந்தபோது, எதிரே வந்த தனியாா் பேருந்து, குப்பன் ஓட்டிச்சென்ற வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த குப்பனை அப்பகுதியினா் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியுள்ளனா். அங்கு அவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது குறித்த புகாரின்பேரில் சிவகிரி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
கூரியா் வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
அரசுப் பேருந்து மோதி முதியவா் பலி
ரயில் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...