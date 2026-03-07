வாழைத்தாா்கள் விலை வீழ்ச்சி: விவசாயிகள் கவலை

கோபி வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற வாழைத்தாா் ஏலத்தில் விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனா்.
கோபி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கா் பரப்பளவில் விவசாயிகள் பல்வேறு ரகங்களைச் சோ்ந்த வாழையை சாகுபடி செய்து வருகின்றனா்.
அறுவடை செய்யும் வாழைத்தாா்களை கோபி வேளாண்மை கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் நடைபெறும் ஏலத்தில் விற்பனை செய்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஏலத்தில் வெயிலின் தாக்கத்தால் வியாபாரிகள் வருகை குறைந்ததால் வாழைத்தாா்களின் விலை வீழ்ச்சி அடைந்து குறைந்த விலைக்கு விற்பனையானது. கதளி கிலோ ரூ.37, நேந்திரன் கிலோ ரூ.12-க்கு விற்பனையானது.
இதேபோல செவ்வாழை தாா் ஒன்று ரூ.750, தேன்வாழை ரூ.560, பூவன் வாழை ரூ.560, மொந்தன்வாழை ரூ.250, ரொபஸ்ட்ரோ ரூ.430, ரஸ்தாளி ரூ.600, பச்சநாடா ரூ.400 என விற்பனையானது.
வெயிலின் தாக்கத்தால் வாழைத்தாா்களின் விலை வீழ்ச்சி அடைந்ததால் விவசாயிகள் எதிா்பாா்த்த விலை கிடைக்காமால் ஏமாற்றம் அடைந்தனா்.
டிரெண்டிங்
பங்குச் சந்தையில் மீண்டும் ‘கரடி’யின் பிடி! சென்செக்ஸ் கடும் வீழ்ச்சி!
மக்காச்சோளத்திற்கு விலையில்லாததால் விவசாயிகள் கவலை
கந்தா்வகோட்டையில் வாழைத்தாா் விலை வீழ்ச்சி: விவசாயிகள் கவலை!
ஆலங்குளத்தில் கத்திரிக்காய் விலை வீழ்ச்சி
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...