ஈரோடு

கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா்களுக்குப் பாராட்டு

ஈரோடு கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா் தின விழா அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.

மாணவா்களுக்கு சாதனையாளா் விருது வழங்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்ற கல்லூரி நிா்வாகிகள், பேராசிரியா்கள், முன்னாள் மாணவா்கள்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா் தின விழா அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.

விழாவுக்கு மருத்துவா்கள் ஆா்.குமாரசுவாமி, ஏ.வெங்கடாசலம் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். கல்லூரியின் தாளாளா் பி.சச்சிதானந்தம், முதல்வா் ஹெச்.வாசுதேவன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவா்களான கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழக மேலண்மைத் துறையின்(தொழில்முனைவோா்) இணைப்பேராசிரியா் ஜி.பரணி, பெங்களூரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த செயல் நிா்வாகி கே.தீபன் சக்ரவா்த்தி ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்துகொண்டு பல்வேறு துறைகளில் நூல் வெளியிட்ட சாதனை புரிந்த ஆசிரியா்களுக்கும், மாணவா்களுக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழும், பரிசும் வழங்கி பேசினா்.

