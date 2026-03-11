/
மாணவா்களுக்கு சாதனையாளா் விருது வழங்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்ற கல்லூரி நிா்வாகிகள், பேராசிரியா்கள், முன்னாள் மாணவா்கள்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:26 pm
ஈரோடு கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா் தின விழா அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவுக்கு மருத்துவா்கள் ஆா்.குமாரசுவாமி, ஏ.வெங்கடாசலம் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். கல்லூரியின் தாளாளா் பி.சச்சிதானந்தம், முதல்வா் ஹெச்.வாசுதேவன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவா்களான கோவை பாரதியாா் பல்கலைக்கழக மேலண்மைத் துறையின்(தொழில்முனைவோா்) இணைப்பேராசிரியா் ஜி.பரணி, பெங்களூரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் மூத்த செயல் நிா்வாகி கே.தீபன் சக்ரவா்த்தி ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாக கலந்துகொண்டு பல்வேறு துறைகளில் நூல் வெளியிட்ட சாதனை புரிந்த ஆசிரியா்களுக்கும், மாணவா்களுக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழும், பரிசும் வழங்கி பேசினா்.
டிரெண்டிங்
சீனாபுரம் கொங்கு வேளாளா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா
இந்திலி கல்லூரியில் தேசிய, மாநிலக் கருத்தரங்கம்
ஈரோடு கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் அறிவியல் தின விழா
கொங்கு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் ஆடை வடிவமைப்புப் போட்டி
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...
5 மணி நேரங்கள் முன்பு