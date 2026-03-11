Dinamani
விளாதிகுளத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலைதிமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழல் : பிரதமர் மோடிமத்திய அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்துகிறது திமுக : பிரதமர் மோடி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இயற்கை எரிவாயுத் திட்டம் இருக்கும் : பிரதமர் மோடிதமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்தார் லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 570 பேர் கொலை! எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரயில்களில் உணவு வழங்குவதில் சிக்கல்?கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
/
ஈரோடு

பவானிசாகா் அணை நீா்வரத்து 49 கனஅடியாக சரிவு: குறைகிறது அணையின் நீா்மட்டம்

பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து 49 கனஅடியாகவும் நீா்த் திறப்பு விநாடிக்கு 2,900 கனஅடியாகவும் இருப்பதால் அணையின் நீா்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது.

News image
பவானிசாகா் அணை நீா்த்தேக்கப் பகுதி.- கோப்புப்படம்.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 8:28 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பவானிசாகா் அணைக்கு நீா்வரத்து 49 கனஅடியாகவும் நீா்த் திறப்பு விநாடிக்கு 2,900 கனஅடியாகவும் இருப்பதால் அணையின் நீா்மட்டம் வேகமாக சரிந்து வருகிறது.

ஈரோடு மாவட்ட மக்களின் முக்கிய நீராதாரமாக உள்ள பவானிசாகா் அணையின் நீா்மட்ட உயரம் 105 அடியாகவும் நீா் இருப்பு 32.8 டிஎம்சியாகவும் உள்ளது. அணையில் இருந்து பாசனத்துக்குத் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுவதால் 1 லட்சத்து 3,500 ஏக்கா் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. கோடை வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக புதன்கிழமை நிலவரப்படி அணைக்கு நீா்வரத்து 49 கனஅடியாகவும் கால்வாய் பாசனத்துக்கு நீா் வெளியேற்றம் 2,900 கனஅடியாகவும் உள்ளது. நீா்வரத்தை விட அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீா்மட்டம் 79.84 அடியாக சரிந்துள்ளது. நீா் இருப்பு 15.60 டிஎம்சியாக உள்ளது. மாா்ச் மாத தொடக்கத்திலேயே நீா்மட்டம் சரியத் தொடங்கியுள்ளதால் நடப்பு ஆண்டு குடிநீா்ப் பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என பொதுப் பணித் துறையினா் தெரிவித்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 1,200 கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 1,200 கனஅடி

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் 88 அடி

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் 88 அடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 700 கனஅடியாக சரிவு

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 700 கனஅடியாக சரிவு

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு