கோபியில் எல்பிஜி எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் பங்க்குகள் மூடல்

கோபி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் எல்பிஜி எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் பங்க்குகள் மூடப்பட்டன.
வளைகுடா நாடுகளில் தொடா்ந்து வரும் போா் காரணமாக கோபியில் உள்ள தனியாா் எல்பிஜி எரிவாயு பங்க்குகளில் எரிவாயு தட்டுபாடு ஏற்பட்டள்ளது. இதனால் எல்பிஜி எரிவாயு விற்பனை நிலையங்களில் தொடந்து எரிவாயு விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு ஒரு லிட்டா் எரிவாயு ரூ.61-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது தட்டுப்பாடு காரணமாக ரூ.86-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனால், தற்போது நிலவி வரும் தட்டுப்பாடு காரணமாக கோபி - ஈரோடு சலையில் உள்ள இரண்டு எல்பிஜி எரிவாயு பங்க்குகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் காா், ஆட்டோ மற்றும் வாடகை வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனா்.
