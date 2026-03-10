Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
இந்தியா

எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ்

எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் என்று ரிலையன்ஸ் அறிவித்துள்ளது

News image
Updated On :10 மார்ச் 2026, 5:12 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலியாக எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் என்று ரிலையன்ஸ் அறிவித்துள்ளது. இது குறித்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடட் இன்று(மார்ச் 10) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அத்தியாவசிய எரிபொருள்களின் தடையில்லா விநியோகத்தை உறுதிசெய்ய ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது.

அதன்படி, எங்களுடைய சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம். முக்கியமாக, ஜாம்நகரில் அமைந்துள்ள உலகின் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த சுத்திகரிப்பு மையத்திலும் எல்பிஜி உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். எங்களது குழுக்கள் இதற்காக முழுவீச்சில் உழைத்து வருகிறது. இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்பும் லட்சக்கணக்கான இந்தியக் குடும்பங்களின் நலனுமே ரிலையன்ஸுக்கு முதன்மையாக இருப்பவை. அரசுடன் நெருக்கமாக தொடர்ந்து பணியாற்றி, தேச வழிகாட்டல்களின்படி செயல்படுகிறோம்.

நாட்டுக்குத் தேவைப்படும்போது ரிலையன்ஸ் உறுதியாக துணை நிற்கும். உலகளாவிய நிலைத்தன்மையற்ற தருணத்தில், நாங்கள் இந்தியாவின் எரிசக்தி பாதுகாப்புக்கு ஆதரவு தர அனைத்து விதத்திலும் கடமையாற்ற உறுதியாக இருக்கிறோம். அதன்மூலம், நாட்டுக்கு அத்தியாவசிய எரிபொருள்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்கிறோம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

