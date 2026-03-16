அந்தியூரை அடுத்த பா்கூா் மலைப் பாதையில் வளைவில் திரும்பியபோது, சரக்கு லாரி பக்கவாட்டில் கவிழ்ந்து திங்கள்கிழமை விபத்துக்குள்ளானது.
கா்நாடக மாநிலம், மைசூரிலிருந்து திருப்பூருக்கு பனியன் துணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு, சரக்கு லாரி திங்கள்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தது. லாரியை திருவாரூா் மாவட்டம், கூட்டுறவு நகரைச் சோ்ந்த முரளி மகன் விக்னேஷ் (28) என்பவா் ஓட்டினாா்.
பா்கூா் மலைப் பாதையில் வரட்டுப்பள்ளம் காட்சிமுனை பகுதியில் வளைவில் லாரி திரும்பியபோது, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பக்கவாட்டில் கவிழ்ந்தது.
இதில், லாரி ஓட்டுநா் விக்னேஷ் லேசான காயங்களுடன் உயிா் தப்பினாா். இதுகுறித்த தகவலின்பேரில் பா்கூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டதோடு, வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் சரக்கு லாரி கவிழ்ந்து விபத்து
திம்பம் மலைப் பாதையில் வாகன விபத்து: 2 போ் படுகாயம்
பா்கூா் மலைப் பகுதியில் 336 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்
பா்கூா் மலைப் பாதையில் 100 அடி பள்ளத்தில் காா் கவிழ்ந்து விபத்து
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...