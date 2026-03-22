கொப்பரை ஏலத்துக்கு மாா்ச் 25, 28-இல் விடுமுறை
பெருந்துறை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் நடைபெறும் கொப்பரை (தேங்காய்ப் பருப்பு) ஏலத்துக்கு வரும் மாா்ச் 25 மற்றும் 28- ஆம் தேதி விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.
கொப்பரை.
இது குறித்து பெருந்துறை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
பெருந்துறை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தின் ஆண்டுக் கணக்கு முடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு, சங்கத்தில் வரும் மாா்ச் 25 (புதன்கிழமை) மற்றும் 28- ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) ஆகிய இரண்டு நாள்கள் கொப்பரை ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 1- ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) வழக்கம்போல ஏலம் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...