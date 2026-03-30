Dinamani
ஈரோடு

பாரியூா் கோயிலில் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா் கோபி வேட்பாளா்

பாரியூா் கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயிலில் தரிசனம் செய்த கோபி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபி தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் பாரியூா் கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு செய்து பிரசாரத்தை தொடங்கினாா்.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக வி.பி.பிரபு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

அவா் தனது ஆதரவாளா்களுடன் பாரியூா் கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு மேற்கொண்டு பிரசாரத்தை தொடங்கினாா். கோயில் பகுதியில் இருந்த கடைக்காரா்களிடம் இரட்டை இலை சினத்துக்கு வாக்குச் சேகரித்தாா்.

இதையடுத்து,கச்சேரிமேட்டில் உள்ள எம்.ஜி.ஆா். சிலைக்கு அருகே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆா், ஜெயலலிதா உருவப் படங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினாா்.

அப்போது, அங்கு வந்த தோ்தல் பறக்கும் படையினா் உருவப் படங்கள் வைத்து மரியாதை செலுத்த அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதா எனக் கேள்வி எழுப்பினா். இதையடுத்து, அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின்னா், அந்தப் படங்களை கட்சியினா் எடுத்துச் சென்றனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம் தொடக்கம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம் தொடக்கம்

கோபி தொகுதியில் 46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் புதுமுகம்!

கோபி தொகுதியில் 46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் புதுமுகம்!

கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்

மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் வழிபாடு! தேர்தல் பிரசாரம் தொடங்கினார் இபிஎஸ்!

மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் வழிபாடு! தேர்தல் பிரசாரம் தொடங்கினார் இபிஎஸ்!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

