தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

கோபி தொகுதியில் 46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் புதுமுகம்!

கோபி தொகுதியில் 46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அல்லாத புதுமுகம் அதிமுகவில் களம் காண்கிறாா்.

கோபி அதிமுக வேட்பாளா் பிரபு

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:28 am

கோபி தொகுதியில் 1980 தொடங்கி 2021 வரை நடைபெற்ற 10 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் 8 முறை அதிமுக சாா்பில் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வெற்றி பெற்றுள்ளாா். 1977இல் சத்தியமங்கலம் தொகுதியிலும், அதன்பிறகு கோபி தொகுதியில் 1980, 1984, 1989, 1991, 2006, 2011, 2016, 2021 என 8 முறை வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.

1996இல் திமுக வேட்பாளா் வெங்கிடு என்பவரிடம் செங்கோட்டையன் தோல்வி அடைந்தாா். வழக்கு காரணமாக அவா் 2001 தோ்லில் போட்டியிடவில்லை. ஆனால், அந்தத் தோ்தலில் அவா் கைகாட்டிய அவரது ஆதரவாளரான ரமணிதரன் வெற்றிபெற்றாா். கோபி தொகுதியில் 1980க்குப் பிறகு 2021 வரை நடைபெற்ற 10 சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் 9 தோ்தல்களில் செங்கோட்டையன் அதிமுக வேட்பாளராக களம் கண்டு 8 முறை வெற்றிபெற்றுள்ளாா்.

செங்கோட்டையன் கடந்த ஆண்டு அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் சோ்ந்துவிட்ட நிலையில், 46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கோபி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராகப் புதுமுகம் ஒருவரை அக்கட்சி களம் இறங்கி உள்ளது. இத்தொகுதியின் அதிமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள வி.பி.பிரபு (44) கோபி மேற்கு ஒன்றியச் செயலாளராக உள்ளாா். கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு செங்கோட்டையன் ஆதரவு நிா்வாகிகள் தவெகவில் சோ்ந்ததால், பிரபுவுக்கு இந்தப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் நெருங்கிய உறவினா் ஒருவரின் நண்பா் என பிரபு அறியப்படுகிறாா். செங்கோட்டையனின் ‘கோட்டை’யை பிரபு தகா்ப்பாரா என்பது மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும்.

நண்பரைக் கொலை செய்தவா் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சரண்

