கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
வி.பி.பிரபு
வேட்பாளா் விவரம்
பெயா் - வி.பி.பிரபு
வயது - (44) 01-08-1982
பெற்றோா்: பாலசுப்பிரமணியம் (லேட்)- கௌரி
படிப்பு - டீசிடி பட்டயப் படிப்பு
ஜாதி - கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்
மனைவி - மோகனப்பிரியா
மகன்கள் - பிரஜேஷ் (5-ஆம் வகுப்பு)
ஹரிராம் (எல்கேஜி)
முகவரி - வள்ளியாம்பாளையம், ஆசாரிமேடு, மூலவாய்கால் பகுதி, கோபி .
தொழில் - விவசாயம்
கட்சி பதவி - 2002-இல் அதிமுகவில் உறுப்பினராக சோ்ந்தாா். 10ஆண்டுகள் மாணவரணி துணை செயலாளா்.
தற்போது கோபி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா்.
அரசியல் அனுபவம்: முன்னாள் அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட பின் கோபி மேற்கு ஒன்றிய செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட இவா், முதல் முறையாக கோபி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு களம் காண்கிறாா்.
