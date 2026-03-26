பாலக்கோடு அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!
பாலக்கோடு அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்...
கே.பி.அன்பழகன்
dinamani
கே.பி.அன்பழகன்
dinamani
பாலக்கோடு அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்:
பெயா்: கே.பி.அன்பழகன்
கல்வி: பியூசி.,
வயது: 68
குடும்பம்
மனைவி- அ. மல்லிகா,
மகள்- அ. வித்யா,
மகன்கள்- அ.சந்திரமோகன், அ.சசிமோகன்.
ஜாதி- வன்னியா் (எம்பிசி)
வகித்த பதவிகள்: மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா்(1996), செய்தி, விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சா் (2003-06), உயா்கல்வித் துறை மற்றும் வேளாண் துறை அமைச்சா் (2016-21). சட்டப் பேரவை எதிா்க்கட்சி செயலாளா், 2001 முதல் 2026 வரை தொடா்ந்து 5 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்.
கட்சியில் வகிக்கும் பதவி: அதிமுக அமைப்புச் செயலாளா், தருமபுரி மாவட்டச் செயலாளா்
முகவரி:1/136, ஏ, கெரகோடஅள்ளி (கிராமம், அஞ்சல்), காரிமங்கலம் வட்டம், தருமபுரி மாவட்டம்.635111.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...