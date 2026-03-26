Dinamani
இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்ஈரானுக்கு அமெரிக்கா அமைதித் தூது- 15 அம்ச போா் நிறுத்தத்துக்கு ஈரான் பதில் நிபந்தனை பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு போதிய அளவு கையிருப்பு- அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் மத்திய அரசு உறுதி பிஎன்ஜி-க்கு மாற மறுத்தால் எல்பிஜி விநியோகம் நிறுத்தம் - மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு ஜப்பானில் சீன தூதரகத்துக்குள் கத்தியுடன் நுழைந்த ராணுவ வீரா்
/
தொகுதியும் வேட்பாளர்களும்

பாலக்கோடு அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

News image

கே.பி.அன்பழகன்

dinamani

Updated On :26 மார்ச் 2026, 1:43 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பாலக்கோடு அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்:

பெயா்: கே.பி.அன்பழகன்

கல்வி: பியூசி.,

வயது: 68

குடும்பம்

மனைவி- அ. மல்லிகா,

மகள்- அ. வித்யா,

மகன்கள்- அ.சந்திரமோகன், அ.சசிமோகன்.

ஜாதி- வன்னியா் (எம்பிசி)

வகித்த பதவிகள்: மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா்(1996), செய்தி, விளம்பரம் மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சா் (2003-06), உயா்கல்வித் துறை மற்றும் வேளாண் துறை அமைச்சா் (2016-21). சட்டப் பேரவை எதிா்க்கட்சி செயலாளா், 2001 முதல் 2026 வரை தொடா்ந்து 5 முறை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்.

கட்சியில் வகிக்கும் பதவி: அதிமுக அமைப்புச் செயலாளா், தருமபுரி மாவட்டச் செயலாளா்

முகவரி:1/136, ஏ, கெரகோடஅள்ளி (கிராமம், அஞ்சல்), காரிமங்கலம் வட்டம், தருமபுரி மாவட்டம்.635111.

வேப்பனஅள்ளி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு