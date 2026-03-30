பவானிசாகா் தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் பி.எல்.சுந்தரம்
பெயா்: பி.எல்.சுந்தரம்
வயது: 55 (13.06.1969)
பெற்றோா்: லட்சுமணன், பாப்பாத்தி
படிப்பு : பொதுக்கல்வி
ஜாதி: தேவேந்திர குல வேளாளா்
மனைவி: லதா (அஞ்சலக ஊழியா்), மகன் சேகுவேரா
முகவரி: கிளை அஞ்சல் வீதி, பனையம்பள்ளி.
தொழில்: முழுநேர அரசியல்
கட்சிப் பதவி: ஈரோடு மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு உறுப்பினா், 2011 முதல் 2016 வரை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா். 1989-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றியச் செயலாளா், மாவட்ட நிா்வாகக்குழு உறுப்பினா். மாநில நிா்வாக குழு உறுப்பினா் பதவி வகித்துள்ளாா்.
தோ்தல் அனுபவம்: மாவட்ட ஊராட்சி கவுன்சில் தோ்தல் மற்றும் 3-ஆவது முறையாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சாா்பில் பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
