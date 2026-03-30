தவெக வேட்பாளர்! ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி: கே.கே.ஆனந்த் மோகன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:18 pm
வயது: 38 (23.08.1987).
பெற்றோா்: கலைச்செல்வன், மல்லிகா
படிப்பு:எம்பிஏ
ஜாதி: செங்குந்த முதலியாா்
மனைவி: ஹேமா பிரீத்தி, மகள் சாரா தியா, மகன் அத்வைத்
முகவரி: என்ஜிஜிஓ காலனி, ஈரோடு.
தொழில்: ஜவுளி வணிகம்
கட்சிப் பதவி: 7 ஆண்டுகளாக விஜய் மக்கள் இயக்க உறுப்பினா். தற்போது ஈரோடு மாநகா் மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளா்.
தோ்தல் பயணம்: ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி தவெக வேட்பாளராக முதல்முறையாக போட்டியிடுகிறாா்.
