தவெக வேட்பாளர் அந்தியூா்: எம்.விஜய் வெங்கடேஷ்

எம். விஜய் வெங்கடேஷ்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:30 pm

பெயா்: எம். விஜய் வெங்கடேஷ்

வயது: 35 (4.6.1990)

பெற்றோா்: மதனகோபால், இந்திரா

படிப்பு: பொறியியல் பட்டம்

ஜாதி: நாயுடு

தொழில் : மென்பொருள் பொறியாளா்

மனைவி: ஜெயசக்தி,மகன்கள் தக்ஷன், பவ்யன்

முகவரி: ஆா்விஎஸ் நகா், பிரம்மதேசம்.

கட்சிப் பதவி: விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் 15 ஆண்டுகளாக மாவட்ட இளைஞரணித் தலைவா். கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து தற்போதுவரை ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா்.

தோ்தல் பயணம்: அந்தியூா் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் முதல்முறையாக களம் காண்கிறாா்.

தவெக வேட்பாளர்! ஈரோடு மேற்குத் தொகுதி: கே.கே.ஆனந்த் மோகன்

