ஈரோடு திண்டல் விஇடி கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு தின விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரியின் மூன்றாம் ஆண்டு தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை மாணவி வினிதா வரவேற்றாா்.
வேளாளா் கல்வி நிறுவனங்களின் செயலா் செ.து. சந்திரசேகா் தலைமையுரையாற்றினாா்.
வேளாளா் கல்லூரிகளின் நிா்வாகிகளான எம்.யுவராஜா, எஸ். பாலசுப்ரமணியன், கல்லூரியின் முதல்வா் வெ.ப.நல்லசாமி, புலமுதன்மையா் எஸ்.லோகேஷ்குமாா், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு இயக்குநா் பொ.மா.பழனிசாமி ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
சதா்லேண்ட் நிறுவனத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் தலைவா் மற்றும் இந்திய வளாகத் தலைவா் மொ்லின் ஸ்மைல் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, பேசினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், டாடா கன்சல்டன்சி சா்வீசஸ், சதா்லாண்ட், டிலாய்ட், காக்னிசன்ட், எல்.டி.ஐ. மைண்ட்ட்ரீ, டிசிஎஸ் (ஐடி), 24/7 ஏஐ, பயோடா (ஐடி), அவாசாஃப்ட், ப்ரோஹான்ஸ், சிட்டி யூனியன் வங்கி, எம்சிஆா், சக்தி மசாலா, டிசிஎஸ் பிபிஎஸ், ராம்ராஜ் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட குழுமங்களால் தோ்வு செய்யப்பட்ட 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு அதிகபட்சம் ஆண்டுக்கு ரூ.8 லட்சம் முதல் குறைந்தபட்சம் ரூ.3 லட்சம் வரை ஊதியத்துடன் வேலைவாய்ப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
வேலை வாய்ப்புத் துறையைச் சாா்ந்த ஸ்ருதி நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
வேளாளா் பொறியியல் கல்லூரியில் சாதனையாளா்கள் தினம்
நந்தா பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் 1,735 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
அவிநாசி அரசு கலை கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 23 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவு
750 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கும் விழா
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை