ஈரோடு கிழக்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் விஜய் பாலாஜி வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக உள்பட 20 போ் போட்டியிட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை ஈரோடு அரசு பொறியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் திங்கள்கிழமை காலை நடைபெற்றது.
முதல் சுற்றில் முன்னிலைப் பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கோபிநாத் பழனியப்பன் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் பின்தங்கினாா். தவெக வேட்பாளா் விஜய் பாலாஜி தொடா்ந்து முன்னிலை வகித்தாா்.
அதிமுக வேட்பாளா் மனோகரன் மூன்றாம் இடம் பிடித்த நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளரைவிட 23,966 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று தவெக வேட்பாளா் விஜய் பாலாஜி வெற்றிபெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் கடந்த 2021-இல் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு திருமகன் ஈவெரா வெற்றி பெற்றாா்.
அவரது மறைவுக்குப் பின் 2023-இல் நடைபெற்ற இடைத் தோ்தலில் அவரது தந்தை ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனும் காங்கிரஸ் சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். அவரது மறைவுக்குப் பின் 2025-இல் நடைபெற்ற மற்றொரு இடைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வி.சி.சந்திரகுமாா் வென்றிருந்தாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்குகள் விவரம்:
எம்.விஜய் பாலாஜி (தவெக):69,747
கோபிநாத் பழனியப்பன் (காங்கிரஸ்):45,781
இரா.மனோகரன் (அதிமுக):38,183
எஸ்.தாண்டவமூா்த்தி (நாதக):4,787
வேட்பாளா்கள் எண்ணிக்கை 20
நோட்டா:879
வித்தியாசம்: 23,966
மொத்த வாக்குகள்: 1,79,566
பதிவான வாக்குகள்: 1,62,455
